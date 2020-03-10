Появилось изображение материнской платы на основе полноценного набора логики AMD B550
Сроки выхода материнских плат на базе набора логики AMD B550 оставались одним из наболевших вопросов с прошлого года. Теперь сайт VideoCardz публикует фото материнской платы марки SOYO на его основе.
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рекламаИзделие формфактора Micro-ATX поддерживает процессорный разъём Socket AM4 и два слота расширения PCI Express в конструктивном исполнении PCI Express x16, которые могут поддерживать режим PCI Express 4.0. Ранее в новостях упоминался другой набор логики – AMD B550A, который поддержку PCI Express 4.0 при установке 7-нм процессоров Ryzen обеспечивал только для ближайшего к нему слота расширения. Поддержка PCI Express 4.0 пойдёт на пользу и слоту M.2 для твердотельных накопителей. Если чипсет X570 был разработан AMD самостоятельно, то прочие наборы логики серии 500 для компании должна была создать компания ASMedia.
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