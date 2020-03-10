Принято считать, что ретроклокингом занимаются люди, ограниченные в ресурсах и средствах, но белорусский энтузиаст Max1024 уже неоднократно разрушал подобные стереотипы. О «Проекте36» он рассказывал в двух содержательных статьях на страницах нашего сайта: здесь и здесь. «С миру по нитке» собиралась уникальная по нынешним временам серверная система с шестью процессорами Pentium Pro, а теперь Максим рад сообщить о наличии у него возможности обновить их до Pentium II Overdrive.

реклама

Источник изображения: Max1024

реклама

Шесть новых процессоров смогут работать на частоте 333 МГц, в базе данных HWBot уже появилась соответствующая запись.

реклама

Источник изображения: Max1024

Автор инициативы даже успел испытать обновлённую систему в HWBot Prime, где она набрала 984,75 баллов – не такой уж впечатляющий результат, по нынешним временам, но единственный для связки из шести процессоров Pentium II Overdrive. «Проект36» продолжает развитие, поэтому остаётся ждать новых публикаций Максима на эту тему…