Ретроразгон с модернизацией: шесть процессоров Pentium II Overdrive в одной системе
Принято считать, что ретроклокингом занимаются люди, ограниченные в ресурсах и средствах, но белорусский энтузиаст Max1024 уже неоднократно разрушал подобные стереотипы. О «Проекте36» он рассказывал в двух содержательных статьях на страницах нашего сайта: здесь и здесь. «С миру по нитке» собиралась уникальная по нынешним временам серверная система с шестью процессорами Pentium Pro, а теперь Максим рад сообщить о наличии у него возможности обновить их до Pentium II Overdrive.
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рекламаШесть новых процессоров смогут работать на частоте 333 МГц, в базе данных HWBot уже появилась соответствующая запись.
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Автор инициативы даже успел испытать обновлённую систему в HWBot Prime, где она набрала 984,75 баллов – не такой уж впечатляющий результат, по нынешним временам, но единственный для связки из шести процессоров Pentium II Overdrive. «Проект36» продолжает развитие, поэтому остаётся ждать новых публикаций Максима на эту тему…
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