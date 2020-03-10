Миллиардера Илона Маска (Elon Musk) нельзя отнести к той группе визионеров, которым пришлось пожертвовать высшим образованием ради бизнеса, поскольку он успел и основать в молодости PayPal, и завершить обучение в Университете Пенсильвании. Как отмечает CNBC, во время выступления на одной из аэрокосмических конференций Маск поставил под сомнение пользу высшего образования для способности человека получать знания.

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Источник изображения: Getty Images

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Миллиардер-авантюрист решительно заявил, что «для получения знаний колледж не нужен». Ценность высшего образования заключается в возможности выявить тех людей, которые способны целеустремлённо над чем-то работать. Колледжи нужны, по словам Маска, для развлечения и доказательства того, что человек способен выполнять домашние задания. Обучение само по себе исключительной миссией этих заведений не является, как считает Маск.

Интересно отметить, что и бывший компаньон Маска по PayPal, Питер Тиль (Peter Thiel) скептически настроен к высшему образованию. Сам Тиль получил степень бакалавра искусств по философии, а позже и степень доктора права Стэнфордского университета. Теперь он стимулирует студентов бросить высшее образование в обмен на грант в сумме $100 000, позволяющий им реализовать собственные бизнес-проекты. Если же вернуться к Илону Маску, то основанная им аэрокосмическая компания SpaceX всё равно требует от соискателей на трудоустройство высшего образования.