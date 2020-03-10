Через пару лет AMD будет использовать компоновку X3D почти повсеместно
Ресурс SemiAccurate не смог удержаться от публикации в бесплатном разделе сайта собственных комментариев к мероприятию AMD для отраслевых аналитиков, которое прошло на той неделе. По большей части, данный материал послужил «витриной тщеславия», поскольку основатель SemiAccurate использовал заявления AMD для подтверждения опубликованных ранее им слухов и домыслов.
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рекламаВ части перспективной пространственной компоновки X3D источник сделал следующее заявление: в течение ближайших двух лет на её использование в серверном сегменте перейдут почти все центральные и графические процессоры. Такая компоновка не будет обязательной к применению, но выручит AMD в тех случаях, когда нужно будет предложить крупным клиентам «что-то особенное». Сообщается, что первыми компоновку X3D могут примерить серверные процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3, которые выйдут в следующем полугодии.
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