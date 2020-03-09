Процессоры с литерой «F» в обозначении модели появились в ассортименте продукции Intel после выпуска семейства Coffee Lake Refresh в настольном сегменте. Компания долгое время не могла удовлетворить спрос на эти процессоры из-за дефицита производственных мощностей и ошибок в планировании спроса, поэтому в продажу решено было пустить даже те кристаллы, у которых не работала встроенная графика. Первоначально они даже предлагались по одной цене с полностью функционирующими экземплярами, но потом стали дешевле.

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Примечательно, что в семействе мобильных процессоров Coffee Lake-H для игровых ноутбуков и портативных рабочих станциях модели с литерой «F» в обозначении тоже присутствуют со второго квартала прошлого года, и у них тоже нет работоспособной встроенной графики.

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Источник изображения: Intel

Многие игровые ноутбуки оснащаются производительными дискретными графическими решениями, поэтому встроенная графика процессора может им требоваться только ради более сбалансированного энергопотребления. Впрочем, в условиях дефицита процессоров, который сильнее всего наблюдается в OEM-сегменте, своих заказчиков могут находить и такие процессоры без графики.