На мероприятии FAD 2020 демонстрировались слайды, описывающие планы AMD по выпуску графических решений нового поколения. Если в отношении представителей семейства Navi 2X (RDNA 2), которые появятся ближе к концу текущего года, существовала привязка к более продвинутой версии 7-нм техпроцесса, то литографический компонент семейства Navi 3X (RDNA 3) скрывался за таинственной надписью «Advanced Node».

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Источник изображения: AMD

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Присутствовавшие на мероприятии аналитики поинтересовались, чем вызвана подобная несправедливость, ведь про центральные процессоры Genoa с архитектурой Zen 4 на том же мероприятии было открыто сказано, что они будут выпускаться по 5-нм технологии. Лиза Су (Lisa Su) взяла на себя инициативу объяснить присутствующим, что подробности об используемом для выпуска будущих графических решений техпроцессе компания озвучит ближе к моменту их анонса. Если же говорить о серверных процессорах Genoa, то их сроки появления уже определены контрактом на поставку для суперкомпьютера El Capitan, поэтому в этом случае подробности озвучиваются заранее.