Какие-то причины позволили представителям сайта TweakTown заявить, что на мероприятии для аналитиков AMD заявила о готовности потребительских процессоров с архитектурой Zen 3 выйти на рынок в марте 2021 года. Подчеркнём, что во время трансляции этого мероприятия, запись которого длилась три с половиной часа, никто подобных заявлений не делал. Возможно, источник получил эту информацию по собственным каналам.

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Источник изображения: AMD

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