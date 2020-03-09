TweakTown: потребительские процессоры AMD с архитектурой Zen 3 выйдут в марте следующего года
Какие-то причины позволили представителям сайта TweakTown заявить, что на мероприятии для аналитиков AMD заявила о готовности потребительских процессоров с архитектурой Zen 3 выйти на рынок в марте 2021 года. Подчеркнём, что во время трансляции этого мероприятия, запись которого длилась три с половиной часа, никто подобных заявлений не делал. Возможно, источник получил эту информацию по собственным каналам.
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рекламаИсполнительный вице-президент AMD Рик Бергман (Rick Bergman) всего лишь заявил, что первые процессоры Ryzen четвёртого поколения с архитектурой Zen 3 выйдут к концу текущего года. Естественно, сейчас на рынке уже присутствует семейство Ryzen 4000, но оно использует архитектуру Zen 2 и ориентируется на мобильный сегмент, поэтому первая ассоциация с потребительскими процессорами поколения Zen 3 – это настольные модели. Между тем, подобной конкретики представители AMD во время трансляции не давали. Зато сайт AnandTech сразу же пояснил, что к концу 2021 года AMD рассчитывает представить полный спектр процессоров с архитектурой Zen 3. Нельзя исключать, что какие-то модели нового поколения выйдут в марте.
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