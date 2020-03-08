После выступлений руководства AMD на мероприятии FAD 2020 мы узнали, что к игровому сегменту компания относит как компоненты для игровых консолей, так и видеокарты. В этом контексте несколько удивлял приведённый ниже слайд, описывающий вклад различных видов продукции AMD в прогнозируемое повышение нормы прибыли компании в ближайшие четыре года.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Самым главным «локомотивом» роста нормы прибыли должен стать серверный сегмент. Как пояснила Лиза Су (Lisa Su), чисто в денежном выражении основной доход здесь будут обеспечивать центральные процессоры, а вот по темпам роста выручки лидерами будут графические процессоры для серверного применения. Сегмент ПК с этой точки зрения будет «крепким середнячком», а вот игровой сегмент обеспечит самый скромный вклад.

Это предсказуемо, поскольку выручка на этом направлении будет сильно зависеть от поставок компонентов для игровых консолей, а они в удельном выражении не позволяют AMD много зарабатывать, доход формируется преимущественно за счёт больших объёмов продаж профильной продукции. Девиндер Кумар (Devinder Kumar), финансовый директор AMD, поспешил успокоить экспертов, что норма прибыли компании в игровом сегменте будет увеличиваться по мере расширения ассортимента продукции в верхних ценовых диапазонах. Помимо прочего, это даёт нам надежду на появление дорогих и производительных видеокарт этой марки – по крайней мере, в течение ближайших четырёх лет, которые охватывает описываемая руководством AMD финансовая модель развития.