Один из аналитиков на FAD 2020 поинтересовался у руководителей AMD, как они оценивают собственный план по снижению доли операционных затрат по отношению к выручке до 26-27% в последующие четыре года. По словам эксперта, та же NVIDIA тратит на операционную деятельность и разработки не менее 28% собственной выручки, а в абсолютном выражении бюджеты у этого конкурента существенно выше.

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Источник изображения: AMD

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Финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) невозмутимо ответил, что снижение удельной доли затрат по отношению к выручке не будет моментальным. В текущем году, например, оно составит около 28%. Как известно по квартальной отчётности, в прошлом году оно составляло 34%.

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Источник изображения: AMD

Как добавил Кумар, в абсолютном выражении расходы на исследования и разработки будут расти в ближайшие четыре года, поскольку выручка тоже будет увеличиваться. Просто соотношение расходов и выручки будет сокращаться. Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что для обеспечения среднегодового прироста выручки на 20% в ближайшие годы компании придётся постоянно увеличивать занимаемую долю рынка, но глава AMD не сомневается, что всё пойдёт по плану. Технический директор Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) признался, что способность создавать конкурентоспособные продукты с ограниченным относительно соперников бюджетом – это своего рода талант команды специалистов AMD, которой он безмерно благодарен. Компания и дальше будет удивлять инновациями.