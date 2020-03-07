Акции AMD после мероприятия для аналитиков подорожали на один процент
Торги с участием ценных бумаг AMD начались через несколько часов после завершения трансляции с мероприятия FAD 2020, поэтому рынку потребовалось время, чтобы определиться с реакцией на озвученные руководством компании лозунги и обещания. Проблема заключалась в том, что акции многих других компаний данного сектора вчера стремительно дешевели, и оптимизм инвесторов в отношении перспектив AMD всего лишь помог поднять курс акций на один процент.
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рекламаМногие аналитики, впрочем, подняли прогноз по курсу акций AMD до $60, и заявили, что удовлетворены озвученной на мероприятии информацией. По их мнению, компания должна в ближайшие годы увеличивать свою долю рынка и выручку. Лишь специалисты Citi заявили, что считают озвученные AMD цели слишком агрессивными, поскольку во второй половине этого года компании придётся столкнуться с «ценовой войной» со стороны Intel, как только та победит дефицит своих производственных мощностей.
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