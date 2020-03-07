Торги с участием ценных бумаг AMD начались через несколько часов после завершения трансляции с мероприятия FAD 2020, поэтому рынку потребовалось время, чтобы определиться с реакцией на озвученные руководством компании лозунги и обещания. Проблема заключалась в том, что акции многих других компаний данного сектора вчера стремительно дешевели, и оптимизм инвесторов в отношении перспектив AMD всего лишь помог поднять курс акций на один процент.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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