В американских прайс-листах процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X занял весьма удобную позицию - $3990, менять цифры в сравнении с номером модели не пришлось. Только недавно этот 64-ядерный процессор добрался до российской розницы, и в нашем случае подобного символизма не наблюдается, поскольку новинка оценена в 316 980 рублей.

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В Воркуте за эти деньги можно стать обладателем четырёхкомнатной квартиры, в большинстве регионов России – приобрести подержанный автомобиль, гаражный бокс или дачный участок с деревянным домиком на нём. В потребительском сегменте это самый дорогой продукт в истории компании AMD.