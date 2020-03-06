С 2017 года средняя цена реализации процессоров AMD выросла на 14%
На мероприятии FAD 2020 компания AMD уделила достаточно внимание блоку финансовой информации, поскольку само название «День финансового аналитика» подразумевало обсуждение профильных вопросов.
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рекламаНачнём с того, что статистика Mercury Research сообщает о 43 млн отгруженных в 2019 году клиентских процессоров – подобные данные AMD обычно не распространяет, но даже в этом случае она опирается на сторонние источники. Следует заметить, что с 2017 года объёмы поставок клиентских процессоров AMD выросли почти в два раза. Доля рынка AMD при этом увеличилась с 9% до 17%. Средняя цена реализации процессоров выросла на 14%.
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Доля AMD в сегменте ноутбуков в натуральном выражении достигла 16%, а количество моделей ноутбуков на базе процессоров этой марки превысило 135 наименований.
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Доля AMD в сегменте коммерческих ПК, с учётом ноутбуков, выросла до 11%, а количество моделей ПК на основе соответствующих процессоров превысило 70 наименований. В новую долгосрочную финансовую модель развития компании AMD закладывает не только увеличение выручки на 20% в год в среднем, но и увеличение доли рынка.
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