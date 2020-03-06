На мероприятии FAD 2020 руководство AMD коснулось сферы литографического производства, но все обсуждения на эту тему следует вести с пониманием того, что все планы компании зависят от технологических возможностей TSMC. Как мы уже упоминали сегодня, сроки применения EUV-литографии для производства своих продуктов AMD упоминать в фирменных презентациях перестала.

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Источник изображения: AMD

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AMD выражает надежду, что при поддержке TSMC ей удастся сохранить лидерство в литографии до 2022 года включительно как по плотности размещения логических элементов на единице площади кристалла, так и по удельной производительности в пересчёте на ватт потребляемой мощности. Прогнозов по убедительному отрыву от конкурента AMD не строит, но оставляет небольшой запас для сохранения лидирующих позиций.

Напомним, к 2022 году Intel рассчитывает освоить массовое производство процессоров и графики с применением 7-нм технологии, в рамках которой внедрит EUV-литографию. С переходом на 7-нм техпроцесс Intel рассчитывает не только вернуть прежнюю ритмичность смены ступеней литографии, но и претендует на реванш в противостоянии с конкурентами. По всей видимости, AMD к тому времени уже будет поставлять 5-нм процессоры с архитектурой Zen 4. Во всяком случае, к 2023 году 5-нм процессоры EPYC поколения Genoa понадобятся для создания суперкомпьютера El Capitan.