Тираж ядер AMD Zen превысил 260 млн экземпляров
На мероприятии FAD 2020 технический директор Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) рассказал о том, что с момента анонса процессоров с архитектурой Zen первого поколения компания успела отгрузить более 260 млн ядер с родственной архитектурой различных поколений.
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рекламаПодчеркнём, учитывались не кристаллы процессоров, а отдельные ядра, поэтому на слайде и изображается столь внушительное количество. Безусловно, с переходом на Zen 2 масштабировать количество ядер помогла многокристальная компоновка – один процессор теперь может содержать до 64 ядер.
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