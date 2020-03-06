На мероприятии FAD 2020 технический директор Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) рассказал о том, что с момента анонса процессоров с архитектурой Zen первого поколения компания успела отгрузить более 260 млн ядер с родственной архитектурой различных поколений.

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Источник изображения: AMD

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Подчеркнём, учитывались не кристаллы процессоров, а отдельные ядра, поэтому на слайде и изображается столь внушительное количество. Безусловно, с переходом на Zen 2 масштабировать количество ядер помогла многокристальная компоновка – один процессор теперь может содержать до 64 ядер.