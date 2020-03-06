На серверные продукты AMD будет приходиться до 30% выручки
На мероприятии FAD 2020 руководство AMD вполне ожидаемо обсуждало свои финансовые цели на ближайшие годы, и финансовый директор Девиндер Кумар (Devinder Kumar) поделился одним ёмким слайдом, описывающим предстоящую трансформацию структуры выручки компании.
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рекламаВ 2019 году на долю серверного направления приходилось не более 15% выручки AMD. В будущем эта доля может удвоиться, а совокупная выручка будет расти на 20% в год в среднем. Темпы роста выручки в сегменте ПК и игровых решений будут чуть более низкими – около 15-16% в год.
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