На мероприятии FAD 2020 руководство AMD вполне ожидаемо обсуждало свои финансовые цели на ближайшие годы, и финансовый директор Девиндер Кумар (Devinder Kumar) поделился одним ёмким слайдом, описывающим предстоящую трансформацию структуры выручки компании.

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Источник изображения: AMD

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В 2019 году на долю серверного направления приходилось не более 15% выручки AMD. В будущем эта доля может удвоиться, а совокупная выручка будет расти на 20% в год в среднем. Темпы роста выручки в сегменте ПК и игровых решений будут чуть более низкими – около 15-16% в год.