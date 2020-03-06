Представители сайта AnandTech смогли не только наблюдать за докладами руководства AMD на мероприятии FAD 2020, но и задавать уточняющие вопросы. Это позволило им прояснить судьбу клиентских процессоров с архитектурой Zen 3, поскольку презентации с мероприятия не особо конкретизировали данный момент.

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Источник изображения: AMD

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По сути, для дебюта различных процессоров с архитектурой Zen 3 отводится период до конца 2021 года, но первые представители этого поколения будут представлены до конца текущего года. Если учесть, что серверные процессоры Milan с аналогичной архитектурой Zen 3 начнут поставляться в конце 2020 года, то пользующиеся меньшим приоритетом клиентские решения текущий год захватят чисто символически, а о настоящей экспансии можно будет говорить только в следующем.