На момент подготовки этой новости в профильном разделе сайта AMD уже имелся полный набор презентации с мероприятия FAD 2020, на котором обсуждались перспективные планы компании на ближайшие годы.

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Источник изображения: AMD

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Что характерно, со всех слайдов исчезло упоминание о так называемом техпроцессе 7 нм+ с использованием EUV-литографии. Очевидно, AMD пока не желает конкретизировать, по какой версии 7-нм техпроцесса будут производиться процессоры с архитектурой Zen 3 и графические решения с архитектурой RDNA 2.

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Источник изображения: AMD

Как уже отмечалось, первые графические решения с архитектурой RDNA 2 выйдут в конце текущего года. AMD не стесняется привязывать архитектуру Zen 4 к 5-нм технологии производства, но соответствующие изделия имеют право появиться даже не в 2021, а в 2022 году, поэтому у TSMC есть время на соответствующую миграцию технологий.

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Источник изображения: AMD

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В отношении сроков появления серверных процессоров AMD EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3 представители компании высказались вполне конкретно. Они тоже появятся только в конце текущего года.

Источник изображения: AMD

По крайней мере, определённости добавилось, поскольку AMD называет именно серверные процессоры Milan в качестве первых продуктов с архитектурой Zen 3. Таким образом, потребительские процессоры с аналогичной архитектурой могут появиться ещё позже.