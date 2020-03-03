Нельзя утверждать, что запись конференции Morgan Stanley с участием финансового директора Intel подарила нам много «открытий чудных», но некоторые высказывания Джорджа Дэвиса (George Davis) показались нам интересными.

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Источник изображения: Intel News

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Начнём с того, что главной причиной потери рыночных позиций в сегменте центральных процессоров руководство Intel считает именно нехватку производственных мощностей. Она ярче всего выражена в нише недорогих процессоров с небольшим количеством ядер. Как правило, речь идёт о недорогих ноутбуках и «хромбуках». Активность AMD на этом направлении в последние месяцы заметно усилилась, хотя руководство этой компании всячески отрицает свою заинтересованность в использовании проблем конкурента для увеличения охвата рынка.

Соответственно, в этом году Intel намеревается устранить дефицит процессоров, и отвоевать утраченные в сегменте недорогих процессоров с небольшим количеством ядер позиции у конкурента. В сегменте производительных процессоров Intel конкуренции не боится. Во-первых, она уверена в стабильности потребительской аудитории, которая формировалась годами и десятилетиями. Во-вторых, даже если её процессоры в чём-то уступают конкурирующим решениям, необходимо рассматривать преимущества платформы в целом – например, поддержку передовых типов памяти или наличие инструкций для ускорения работы систем искусственного интеллекта. Финансовый директор Intel считает, что во втором полугодии конкурентное давление усилится, но речь шла преимущественно про серверный сегмент рынка.

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Немаловажно, что Intel делает ставку на 7-нм техпроцесс, который позволит ей вернуть паритет с конкурентом не только в сфере литографии, но и по уровню производительности. В дальнейшем 5-нм техпроцесс должен только развить этот успех. А вот 10-нм техпроцесс руководство компании считает «проходным», но необходимым этапом для восстановления своих позиций в сфере литографии.