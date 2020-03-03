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На рынке Западной Европы доля процессоров AMD EPYC резко выросла до 20%

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Издание The Register делится новой статистикой Context, которая учитывает количество прошедших через склады западноевропейских дистрибьюторов серверных процессоров Intel и AMD. Сразу определимся, что выборка не может быть представительной, поскольку часть серверных процессоров поставляется производителям серверных систем по другим каналам. Попавшие в статистику процессоры поставляются мелким производителям и тем клиентам, которые модернизирую серверы самостоятельно.

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Источник изображения: Venture Beat

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И всё же, динамика роста доли AMD впечатляет. В четвёртом квартале прошлого года продукция марки едва ли формировала 1,6 процента объёмов, а теперь её доля выросла до 20,2%. Соответственно, доля процессоров Intel сократилась до 79,8%. Руководство AMD считает, что ко второму кварталу текущего года сможет преодолеть 10-процентный рубеж на мировом рынке серверных процессоров, но в долгосрочной перспективе считает возможным возврат до четверти этого рынка. Возможно, новые прогнозы будут озвучены представителями AMD на конференции для инвесторов в грядущую пятницу.

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Пфф... Всего 20% за квартал? Такой гигант как Интел даже не заметит потери такой незначительной части рынка!
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