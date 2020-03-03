Некоторое время назад американский оверклокер Splave бросил вызов четвёрке штатных специалистов AMD по разгону процессоров, в середине февраля он набрал 40 304 балла в Cinebench R20, но его конкуренты смогли отыграться, продемонстрировав результат в 40 527 баллов.

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Источник изображения: Sampson Jackson, HWBot

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Частота процессора Ryzen Threadripper 3990X при этом достигла 5250 МГц, под жидким азотом он сохранял активность всех 64 ядер и 128 потоков. Напомним, что непосредственный руководитель обещал специалистам AMD оплатить ужин, если они преодолеют рубеж в 40 000 баллов. Сами они признаются, что занимаются разгоном только ради фирменных футболок.

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Источник изображения: Sampson Jackson, Reddit

Публичными лицами их назвать сложно, но это вполне закономерно – команда оверклокеров AMD набрана из числа специалистов, которые разрабатывают технологии динамического повышения частот процессоров в штатных режимах работы.