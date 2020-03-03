На страницах ресурса Tom’s Hardware Guide появилась достаточно содержательная заметка, в которой американский энтузиаст Splave рассказал о своих впечатлениях от разгона 7-нм процессора Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами. Начнём с того, что автор исходной публикации установил с помощью этого процессора десять мировых рекордов, один из которых уже перекрыт командой штатных оверклокеров AMD, но об этом мы поговорим отдельно.

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Источник изображения: Tom’s Hardware Guide, Splave

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Отметим, что крышку процессора Splave подверг полировке для улучшения контакта с подошвой водоблока и резервуара для жидкого азота. Водоблок наполнялся жидкостью с температурой, близкой к нулю градусов по шкале Цельсия, хотя шина Infinity Fabric от этого температурного режима была не в восторге, и Splave вынужден был запускать систему с остановленной помпой, чтобы Windows загрузилась, и только потом включать помпу. Жидкостное охлаждение позволило разогнать процессор до 4.5 ГГц.

Переход на жидкий азот позволил поднять частоту в большинстве тестов до 5.4 ГГц, американцу принадлежит и текущий рекорд по тактовой частоте для этого процессора, соответствующий 5749 МГц. В ряде тестов отключение многопоточности обеспечивало повышение быстродействия. Энтузиаст опытным путём установил, что для Ryzen Threadripper 3990X эффективнее всего использовать Windows Server 2019 определённых сборок. Без многопоточности шина Infinity Fabric не ограничивает частоту стабильной работы процессора, поэтому «виртуальные» ядра полезно отключать и с этой точки зрения. Напряжение на ядре процессора было повышено до 1,65 В, система с двумя блоками питания потребляла от 1200 до 2000 Вт, в зависимости от теста. В режиме покоя энергопотребление падало до 375 Вт.

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Ещё одна особенность связана с работой контроллера памяти. По сравнению с Ryzen Threadripper 3970X, старшая модель семейства в разгоне держит более низкие режимы работы памяти: DDR4-4400 вместо DDR4-4800. Впрочем, синхронизация частот с другими блоками процессора всё равно ограничивает максимальные значения, поэтому большой проблемой это не является.