Toshiba Memory продолжит выпускать флэш-память и накопители, но уже как KIOXIA Corporation
В середине прошлого года стало известно, что легендарная компания Toshiba Memory Europe, которая первой дала миру флэш-память, намерена сменить название на KIOXIA Europe. Это также касается всех подразделений, которые были объединены под знамёнами Toshiba Memory.
В начале третьего квартала ушедшего года стало известно о запуске нового бренда. Тогда официально компания начала свою деятельность под новым названием. Официальным статусом имя KIOXIA обзавелось совсем недавно.
Toshiba Memory может похвастаться богатой историей. Именно эта компания первой представила флэш-накопители, и она же стояла у истоков памяти NAND. KIOXIA продолжит разрабатывать твердотельные накопители для корпоративного сегмента, клиентских гаджетов и центров обработки данных. Также под новым брендом будет выпускаться флэш-память для домашних пользователей и бизнес-сегмента. И, естественно, из прилавков магазинов никуда не денутся SSD, съёмные флэш-накопители, карты SD и microSD, которые можно использовать в игровых приставках, персональных компьютерах, смартфонах и прочих современных гаджетах.
Ребрендинг поможет компании в становлении в качестве независимого производителя и даст возможность обновить свой имидж. В современном мире сложно переоценить ценность памяти. Именно это и отражено в названии бренда. Оно состоит из двух слов: японского «kioku» (память) и греческого «axia» (ценность).
Логотип бренда исполнен в серебристой расцветке, символизирующей надёжность и высокое качество продукции, производимой KIOXIA. В перечень основных цветов компании также попали голубой, пурпурный, зелёный, жёлтый и оранжевый. Все вместе они символизируют разносторонность производителя и его ориентацию на применение передовых технологий для создания новых высококачественных продуктов.
Отметить ребрендинг было решено оригинальным способом. Для этого KIOXIA запустила проект, в рамках которого будет воплощено стремление производителя приносить пользу окружающим. За счёт высокопроизводительной флэш-памяти и алгоритмов искусственного интеллекта KIOXIA намерена перерисовать работы Осамы Тэдзуки, легендарного японского автора комиксов.
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