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Полная версия презентации AMD с ISSCC 2020 уже появилась в открытом доступе, пусть пока и не в специальном разделе сайта этой компании. Слайды из неё нам хорошо знакомы – в этом докладе представители AMD коснулись преимуществ многокристальной компоновки процессоров с архитектурой Zen 2, а также технических трудностей, с которыми пришлось столкнуться специалистам.

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Источник изображения: AMD

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Наше внимание привлёк последний слайд презентации, на котором AMD благодарит всех штатных разработчиков, которые так или иначе были привлечены к созданию процессоров с архитектурой Zen 2. Американский Остин в штате Техас – это традиционное для AMD место расположения специалистов различных профилей. Здесь, например, снимаются сюжеты серии The Bring Up. На территории США разработчики AMD размещены ещё и в Бостоне, Санта-Кларе и Форт-Коллинзе. В Китае они сосредоточены в Шанхае, в Индии – в Хайдарабаде и Бангалоре, в Канаде – в Маркеме. В последней локации традиционно работал специалисты ATI, а после покупки этой компании AMD продолжила здесь разработку графических решений.

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