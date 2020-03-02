GeForce GTX 1080 Ti с 10 Гбайт памяти замечена в бенчмарках
Возможно, видеокарты поколения Pascal особого интереса для современных «сетевых детективов» интереса уже не представляют, но _rogame достаточно активно обсуждает результаты тестирования в Geekbench и 3DMark необычной версии GeForce GTX 1080 Ti, которая вместо 11 Гбайт памяти типа GDDR5X предлагает только десять.
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рекламаКоличество ядер CUDA, если верить источнику, тоже уменьшено с 3584 до 3200 штук.
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Что это за «мутант», и как широко он смог распространиться, блогер не сообщает. Подобные видеокарты нередко появляются в OEM-сегменте по заказу крупных производителей готовых компьютеров.
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