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Процессоры AMD заняли 87% в статистике MindFactory за февраль

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Известный энтузиаст статистического анализа Ingebor выложил очередную порцию данных об итогах февраля с точки зрения немецкого интернет-магазина MindFactory. Это одна из немногих торговых точек, не скрывающих свою статистику, поэтому соответствующие данные и появляются в поле зрения общественности с такой регулярностью.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Ценовая политика магазина способствует тому, что его клиенты в Германии охотнее приобретают продукцию AMD, поэтому в статистике и заметен такой перекос в её пользу. В частности, в феврале процессоры AMD формировали 87% структуры продаж, на долю процессоров Intel пришлись оставшиеся 13%.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

Приходится признать, что объёмы продаж процессоров снижаются, но пока этот тренд соответствует сезонной активности. В показателях выручки на долю продукции AMD пришлось 83% - на один процентный пункт выше, чем в январе.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Интересно, что средняя цена реализации процессора AMD в этом интернет-магазине с января прошлого года выросла на 13,7%, а последовательно снизилась на 5,2%. У процессоров Intel средняя цена с января прошлого года только снижалась, хотя в декабре наблюдался небольшой отскок.

Не будет лишним напомнить, что по версии Mercury Research, доля AMD на рынке настольных процессоров в четвёртом квартале прошлого года не превышала 18,3%. Статистика MindFactory в данном случае является крайним случаем, не демонстрирующим характерную для мирового рынка картину.

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amd intel аналитика mindfactory
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