За последние сутки о статистике Mercury Research по рынку центральных процессоров не писал только ленивый, но он же предпочитал пренебрегать ссылками на первоисточники, поэтому официальный пресс-релиз AMD в русскоязычном изложении мы просто не могли обделить вниманием. Компания особо пометила те периоды, когда она в предыдущий раз достигала подобных результатов в статистике Mercury Research.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Напомним, что уже к середине этого года AMD рассчитывает занять не менее 10% серверного рынка. Чтобы получить соответствующую статистику, нужно будет дожить до третьего квартала. Мобильный и серверный сегменты – это рыночные ниши, где экспансия процессоров AMD сейчас осуществляется максимальными темпами. В настольном сегменте доля компании больше всего, поэтому говорить об эффекте низкой базы здесь не приходится. Руководство AMD убеждено, что когда-нибудь компании удастся занять до четверти рынка в серверном и настольном сегментах, поскольку такие показатели она уже демонстрировала в прошлом.