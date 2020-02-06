Доля AMD на рынке настольных процессоров достигла максимума за пять лет
За последние сутки о статистике Mercury Research по рынку центральных процессоров не писал только ленивый, но он же предпочитал пренебрегать ссылками на первоисточники, поэтому официальный пресс-релиз AMD в русскоязычном изложении мы просто не могли обделить вниманием. Компания особо пометила те периоды, когда она в предыдущий раз достигала подобных результатов в статистике Mercury Research.
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рекламаНапомним, что уже к середине этого года AMD рассчитывает занять не менее 10% серверного рынка. Чтобы получить соответствующую статистику, нужно будет дожить до третьего квартала. Мобильный и серверный сегменты – это рыночные ниши, где экспансия процессоров AMD сейчас осуществляется максимальными темпами. В настольном сегменте доля компании больше всего, поэтому говорить об эффекте низкой базы здесь не приходится. Руководство AMD убеждено, что когда-нибудь компании удастся занять до четверти рынка в серверном и настольном сегментах, поскольку такие показатели она уже демонстрировала в прошлом.
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