Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Доля AMD на рынке настольных процессоров достигла максимума за пять лет

1
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать

За последние сутки о статистике Mercury Research по рынку центральных процессоров не писал только ленивый, но он же предпочитал пренебрегать ссылками на первоисточники, поэтому официальный пресс-релиз AMD в русскоязычном изложении мы просто не могли обделить вниманием. Компания особо пометила те периоды, когда она в предыдущий раз достигала подобных результатов в статистике Mercury Research.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Напомним, что уже к середине этого года AMD рассчитывает занять не менее 10% серверного рынка. Чтобы получить соответствующую статистику, нужно будет дожить до третьего квартала. Мобильный и серверный сегменты – это рыночные ниши, где экспансия процессоров AMD сейчас осуществляется максимальными темпами. В настольном сегменте доля компании больше всего, поэтому говорить об эффекте низкой базы здесь не приходится. Руководство AMD убеждено, что когда-нибудь компании удастся занять до четверти рынка в серверном и настольном сегментах, поскольку такие показатели она уже демонстрировала в прошлом.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика процессоры
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Apple MacOS готовится к выходу графических процессоров Navi следующего поколения
+
Доля AMD на рынке настольных процессоров достигла максимума за пять лет
1
Падение выручки MediaTek в этом квартале может достигнуть 15%
+
Коронавирус не заставил TSMC пересмотреть прогнозы на квартал
+
Intel CC150: процессор Coffee Lake Refresh с восемью ядрами, но без турбо-режима
+
Новые упоминания о 10-нм процессоре Intel Tiger Lake появились в базе SiSoftware Sandra
+
Процессоры AMD Dali способны довольствоваться уровнем TDP не более 6 Вт
17

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 26
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
3 февраля 2020 41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
3 февраля 2020 64

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
26
Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
74
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Ноутбук Dell G3 15 - скромный ценник, но многообещающая начинка
17
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
13
ТОП 7 самых интересных машинок на управлении с AliExpress: прыгающий автомобиль, антигравитационная гоночная машина и многое другое
5
Прощаемся с BlackBerry и вспоминаем знаковые гаджеты бренда за 24 года
10
Как защитить свою информацию от вирусов
15

Сейчас обсуждают

Антон Лукин
19:39
Жидким стулом
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Adam Smith
19:39
Че ты его тролишь, все он правильно понимает ты лучше мечтай как амуда поедет и сколько прибавит когда уберет затыки
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Nikolay Yeryomenko
19:37
Уже они по частотам давно приехали на конечку. И потом что ты там за свой скайлейк всё время повторяешь - как будто мы только скайлейк твой жрать должны.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Axary
19:36
Ещё раз повторю: нынешняя архитектура Интела выжата до предела. IPC в рамках архитектуры КОРЕ наращивалась не один раз и достигла своего предела в СкайЛейках. Именно для роста IPC Интел и наняли Келл...
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Nikolay Yeryomenko
19:33
В том из которого появляются такие тупые вопросы.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
El1x3r7714
19:32
В каком месте лучше?
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Adam Smith
19:30
конечно не хочется, потому что там одни красножопые сидят вместе с администрацией, а ты куйня красножопая)))) ПС быстро слава красножопов сыпался))))
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Nikolay Yeryomenko
19:29
Ну вот собственно это мы и видим в новом i9-10900K - тепло и забота о каждом покупателе. Мало того что этот процессор ещё не вышел, так он разогнанный ещё не будет лучше 3900X и 3950X.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Чувак
19:28
264 он ест
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Чувак
19:26
Невероятные успехи Амудэ и 2,4% за год, лол. Нарасхват прям. Не зря крупные скидочки пошли.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем