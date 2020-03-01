Корпорация Intel присутствует в Коста-Рике с 1997 года, и в 2013 году компания обеспечила 21% экспортной выручки этой страны, но к концу 2014 года было принято решение свернуть сборку и тестирование процессоров на местном предприятии. Часть сотрудников была сокращена, а сборкой и упаковкой процессоров Intel с тех пор занимались предприятия в азиатском регионе.

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Источник изображения: Intel

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