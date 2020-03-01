Сборка процессоров Intel в Коста-Рике будет возобновлена
Корпорация Intel присутствует в Коста-Рике с 1997 года, и в 2013 году компания обеспечила 21% экспортной выручки этой страны, но к концу 2014 года было принято решение свернуть сборку и тестирование процессоров на местном предприятии. Часть сотрудников была сокращена, а сборкой и упаковкой процессоров Intel с тех пор занимались предприятия в азиатском регионе.
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рекламаТеперь сайт ComputerBase.de сообщает со ссылкой на официальное уведомление Intel, что с середины апреля на предприятии в Коста-Рике будет возобновлена сборка и тестирование процессоров Xeon, выпускаемых по 14-нм технологии. Вторая фаза «оживления» предприятия намечена на август текущего года. Потребительские процессоры семейства Core вернутся на землю Коста-Рики позже, если в этом возникнет необходимость. Всё это в очередной раз говорит о стремлении Intel увеличивать объёмы выпуска центральных процессоров.
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