Настольные процессоры AMD с архитектурой Zen 4 появятся через год
Представители немецкого сайта PC Games Hardware взяли на себя смелость в очередной раз заглянуть в ближайшее будущее, опубликовав иллюстрированный перспективный план Intel и AMD по анонсу центральных процессоров на текущий год. Если не считать формального появления 7-нм процессоров Ryzen 4000 в мобильном сегменте, которое состоится в текущем квартале, самым важным событием этого ода должен стать анонс 7-нм настольных процессоров Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3, которые будут устанавливаться в материнские платы с разъёмом Socket AM4.
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рекламаВ отношении их преемников с архитектурой Zen 4 определённости значительно меньше. Во-первых, они могут выпускаться уже по 5-нм техпроцессу. Во-вторых, поддержка DDR5 поставит под вопрос совместимость с Socket AM4. Если же говорить о сроках их появления, то пока немецкие коллеги рассчитывают на первый квартал 2021 года.
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С процессорами Intel всё обстоит чуть более прозаично. В этом квартале представлены 10-нм процессоры Tiger Lake-U для ноутбуков, в следующем должны появиться 14-нм процессоры Comet Lake-S для настольных систем в исполнении LGA 1200, а также Comet Lake-H для игровых ноутбуков. В третьем квартале не исключён выход 14-нм процессоров Rocket Lake-U, которые будут близкими родственниками Tiger Lake-U из-за использования общей архитектуры Willow Cove. Миграция на 14-нм техпроцесс могла им потребоваться из-за необходимости достичь более высоких тактовых частот – 10-нм техпроцесс Intel на данном этапе жизненного цикла пока этому не способствует.
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