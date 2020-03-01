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В драйверах процессоры Intel Tiger Lake и Rocket Lake упоминаются рядом

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Процессоры Intel Rocket Lake-S можно назвать явлением переходного периода, поскольку они призваны «тянуть время» до появления первых 10-нм настольных процессоров марки. Процессоры Rocket Lake-S получат 10-нм кристалл, но он будет содержать только графическую подсистему Intel Xe (Gen 12), а вычислительные ядра с архитектурой Willow Cove расположатся по соседству на 14-нм кристалле. Сами процессоры будут устанавливаться в процессорный разъём LGA 1200, но вряд ли это автоматически подразумевает совместимость с материнскими платами на базе чипсетов серии Intel 400, которые приютят Comet Lake-S.

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Японские блогеры со страниц Twitter сообщают о том, что процессоры Rocket Lake в драйверах соседствуют с процессорами Tiger Lake.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

В этом нет ничего удивительного – вычислительные ядра процессоров обеих серий используют одну и ту же архитектуру Willow Cove. Другое дело, что в настольном сегменте Tiger Lake не появятся. Перспективы Rocket Lake в мобильном сегменте тоже не совсем очевидны, но шансы появиться в нём у этих процессоров выше.

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intel tiger lake rocket lake willow cove
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В драйверах процессоры Intel Tiger Lake и Rocket Lake упоминаются рядом
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Макс Лесков
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если будет такой расклад, то кукурузен 4000-й серии не даст шансов интелу в текущем и, возможно, следующем году
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Dan Dare
08:29
Ну так это раннер, что и ясно читается из названия (а не 3d шуттер). Оно по опредлению коридорник, с достаточно незамысловатым геймлеем и небольшим бюджетом, характерным для подобных проектов.
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Алексей Филенков
08:29
Подтверждаю. Такая же карта. Жёлтая одноразовая наклейка.
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Konstantin Gromov
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Так SSD со скоростями 6000+мбс уже выходят скоро! И смысл тогда какой будет от Интела?))
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
Konstantin Gromov
08:27
Ассасинов последних запусти, по требованиям к процу эти игры в лидерах.
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Макс Лесков
08:26
а почему автор ссылается на некий блог, называя его официальными данными? Это блог представителя Intel?
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Konstantin Gromov
08:25
Ассасинам нужно минимум 6 ядер уже, 4 ядра игра грузит почти всегда по максимуму...
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-=metallist=-
08:24
Может он имел в виду разъем под видюхи и прочее?
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-=metallist=-
08:23
Не факт, холодильник уже победил телевизор, люди деньгам счет знают.
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Inttz
08:22
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