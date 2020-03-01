В драйверах процессоры Intel Tiger Lake и Rocket Lake упоминаются рядом
Процессоры Intel Rocket Lake-S можно назвать явлением переходного периода, поскольку они призваны «тянуть время» до появления первых 10-нм настольных процессоров марки. Процессоры Rocket Lake-S получат 10-нм кристалл, но он будет содержать только графическую подсистему Intel Xe (Gen 12), а вычислительные ядра с архитектурой Willow Cove расположатся по соседству на 14-нм кристалле. Сами процессоры будут устанавливаться в процессорный разъём LGA 1200, но вряд ли это автоматически подразумевает совместимость с материнскими платами на базе чипсетов серии Intel 400, которые приютят Comet Lake-S.
рекламаЯпонские блогеры со страниц Twitter сообщают о том, что процессоры Rocket Lake в драйверах соседствуют с процессорами Tiger Lake.
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В этом нет ничего удивительного – вычислительные ядра процессоров обеих серий используют одну и ту же архитектуру Willow Cove. Другое дело, что в настольном сегменте Tiger Lake не появятся. Перспективы Rocket Lake в мобильном сегменте тоже не совсем очевидны, но шансы появиться в нём у этих процессоров выше.
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