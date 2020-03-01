Агентство Jon Peddie Research определило динамику рынка дискретных видеокарт в четвёртом квартале прошлого года. Объём продаж всего сегмента в денежном выражении составил $3,9 млрд. Количество отгруженных видеокарт выросло на 12,2% в последовательном сравнении и на 33,4% в годовом. Ёмкость рынка составила 12,3 млн видеокарт.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Доля рынка AMD выросла до 31,08%, хотя в прошлом квартале она не превышала 27,08%, а год назад – 18,77%. Доля NVIDIA сократилась до 68,92%. График с немецкого сайта 3DCenter демонстрирует относительную динамику лучше всего:

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Источник изображения: 3DCenter

В третьем квартале прошлого года позиции AMD немного просели. По всей видимости, сказался эффект от выхода видеокарт GeForce RTX серии SUPER, а также сопутствующей коррекции цен. Однако уже в следующем квартале доля рынка AMD вернулась к росту. Возможно, это обусловлено выходом на рынок видеокарт серий Radeon RX 5600 и Radeon RX 5500.

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В прошлом году ёмкость рынка дискретных графических решений достигла $16,1 млрд, к 2023 году она может увеличиться до $16,3 млрд. Всего с момента начала наблюдения за рынком в 1981 году по всему миру было поставлено 1,3 млрд графических адаптеров. Первый квартал текущего года диктует свои вызовы, поскольку к традиционному сезонному снижению добавится влияние коронавируса. Эксперты ожидают, что количество отгруженных видеокарт сократится на 9%, как минимум.