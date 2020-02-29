Новый флагман AMD окажется на четверть быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Один из разработчиков программного обеспечения, который по роду деятельности посвящён в ближайшие планы AMD, на страницах форума 3DCenter поделился своим представлением о сценарии выхода на рынок так называемого «большого Navi». По его словам, даже если формальный анонс состоится на следующей неделе, появления видеокарт в продаже придётся ждать ещё недели две после этого. На всю Европу будет выделено не более 150 видеокарт, ситуация с доступностью улучшится только в апреле.
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рекламаИсточник называет рекомендованную цену новинки – она составит $799, а по быстродействию сможет на 20-25% обойти GeForce RTX 2080 Ti. Большего от архитектуры RDNA 2 он призывает не ожидать. Впрочем, по мере оптимизации драйверов фактическая производительность соответствующих видеокарт должна улучшиться.
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