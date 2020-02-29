На сайте Intel с середины февраля доступна памятка для сотрудников, которые тем или иным способом контактировали с лицами, вероятно являющимися носителями коронавируса. С 25 февраля сотрудникам компании запрещается по служебной необходимости посещать Китай, Гонконг, Макао, Южную Корею, Японию, Сингапур, Италию и Иран. Тем, кто из этих стран возвращается, необходимо в течение двух недель проходить карантин, не посещая предприятия и офисы компании Intel.

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Источник изображения: Look What Joey’s Making

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Тем, кто почувствовал симптомы болезни, предписывается в экстренном порядке обращаться за медицинской помощью. Карантин предстоит проходить тем, кто находился в контакте до 30 минут на удалении до двух метров от людей, которые являются подтверждёнными носителями коронавируса. В отношении контакта с поверхностями, на которых могли остаться жидкости, содержащие коронавирус, Intel следует актуальным рекомендациям. Поскольку предполагается, что коронавирус может сохранять стабильность в течение нескольких дней вне организма человека, поверхности предстоит обрабатывать дезинфицирующими средствами, а руки и лицо мыть с мылом. Ношение медицинских масок пока не является обязательным на предприятиях Intel, но на производстве соответствующая одежда всё равно применяется по технологическим соображениям.