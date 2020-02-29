Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

HiSilicon отныне будет разрабатывать процессоры и для сторонних заказчиков

+
Лютый слив 2080 ASUS ДЕШЕВЛЕ любой другой 2080
2080 Super по СУПЕРцене, дешевле нет нигде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080

Известное под именем HiSilicon подразделение Huawei Technologies долгое время специализировалось на мобильных процессорах для смартфонов материнской компании. В лучшие времена это позволяло сокращать издержки. Теперь же пришла пора искать новых клиентов на услуги HiSilicon.

реклама

Как отмечает издание Sunriseread со ссылкой на EE Times, проводимая реструктуризация HiSilicon позволит этой компании сформировать два подразделения. Одно из них, базирующееся в Шэньчжэне, продолжит разработку процессоров по заказу материнской компании Huawei. Второе, расположенное в Шанхае, сосредоточится на разработке процессоров различного назначения для внешних заказчиков. В планы HiSilicon входит освоение рынка датчиков изображения для цифровых камер, автомобильных компонентов, телекоммуникационного оборудования и робототехники.

реклама

Нельзя исключать, что первыми клиентами HiSilicon на этом направлении станут китайские компании, даже если США не продолжат толкать КНР к технологической изоляции. Для самой HiSilicon подобная диверсификация — это шанс снизить зависимость от основного клиента, который сейчас подвергается нападкам со стороны американских властей. Темпы экспансии Huawei на рынке смартфонов рано или поздно замедлятся, поэтому дочерняя HiSilicon сможет увеличивать выручку за счёт оказания услуг сторонним заказчикам.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei hisilicon
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

HiSilicon отныне будет разрабатывать процессоры и для сторонних заказчиков
+
Поддержка процессора Intel CC150 реализована в AIDA64 Extreme
+
AMD Ryzen 7 3700X на частоте 4.4 ГГц обновил рекорд HWBot x265 4K
2
Будущий Apple iPad можно будет оснастить клавиатурой с сенсорной панелью
+
Intel Core i9-9900KF на частоте 6937 МГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
5
Надейся и жди: инвесторы верят, что NVIDIA представит новые видеокарты в этом году
1

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 119
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 129
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
26 февраля 2020 24
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 120
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
59
Лучшие процессоры для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
9
Выбираем идеальный бюджетный процессор для игр - Intel vs AMD
47
AMD Radeon RX 5700: чертик из табакерки
15
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero Bronze 700W
59
Меняем Core i3-4160 на Core i5-4690K в связке с GeForce 1650 Super
18
Обзор материнской платы Azerty H55 под сокет 1156 - лучше поздно...
13
Как выбрать геймпад для вашего смартфона
10
Красивая бюджетная сборка или Фен-Шуй для народа, ищем пределы разумной экономии
+

Сейчас обсуждают

Вадим Васильев
12:45
Мораль сей басни такова - подожди полтора года и R7 3700X купишь за 100$.
Выбираем идеальный бюджетный процессор для игр - Intel vs AMD
Shock Memes
12:45
Обсидианы кроме диалогов ничего не умеют делать, все их игры построены на чужих, или просто продолжения чужих игр, аддоны делать им разве что.
Премьера игрового процесса Baldur’s Gate III
Сергей Анпилогов
12:44
Пойди убейся, убогий
OnePlus 7T Pro признали лучшим смартфоном MWC 2020
Shock Memes
12:43
Дурачки такие дурачки, сравнивать современную игру с игрой где было два с половиной цвета, и говорить гамма нитакая, ярка насыщина очинь. Иногда кажется, что не играли вообще в балдурс, а просто балаб...
Премьера игрового процесса Baldur’s Gate III
Кислый Картофель
12:37
А пруфы? Я понимаю что KS горячий камень, но то что ты пишешь вброс.
Жизнь Intel Core i9-9900KS оказалась слишком коротка — процессор постепенно исчезает из продажи
Shock Memes
12:35
Ну напиши биоварам пусть соебрут старую команду и сделают бг3 тебе лично.
Премьера игрового процесса Baldur’s Gate III
Илья Андрощук
12:35
Кто так делает тесты? Где информативность? Что это за FPS на картинках? максимальный, стредний или минимальный? Совет на будущее, если уж взялся за тесты производительности, то будь добр делать их инф...
Меняем Core i3-4160 на Core i5-4690K в связке с GeForce 1650 Super
E1nher1
12:35
Уважаемо.
Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"
zzzzzzz
12:33
Разгон то какой? Надо было лимиты снять Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1625/14000 @ 1850/15000 МГц (Sapphire) у меня 2050мгц бегает Пожалел ты 2070)))) А так 3600+5700 лучший выбор
AMD Radeon RX 5700: чертик из табакерки
Leshiy2371
12:33
У меня в Кузбассе заболеваемость легочными заболеваниями (в т.ч. и туберкулезом) - 80-90% - первое место в стране. В угледобывающем и металлургическом регионе (ЗапСиб передает привет). Чо ты там каркн...
Акции AMD, Intel и NVIDIA продолжают стремительное падение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем