Известное под именем HiSilicon подразделение Huawei Technologies долгое время специализировалось на мобильных процессорах для смартфонов материнской компании. В лучшие времена это позволяло сокращать издержки. Теперь же пришла пора искать новых клиентов на услуги HiSilicon.

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Как отмечает издание Sunriseread со ссылкой на EE Times, проводимая реструктуризация HiSilicon позволит этой компании сформировать два подразделения. Одно из них, базирующееся в Шэньчжэне, продолжит разработку процессоров по заказу материнской компании Huawei. Второе, расположенное в Шанхае, сосредоточится на разработке процессоров различного назначения для внешних заказчиков. В планы HiSilicon входит освоение рынка датчиков изображения для цифровых камер, автомобильных компонентов, телекоммуникационного оборудования и робототехники.

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Нельзя исключать, что первыми клиентами HiSilicon на этом направлении станут китайские компании, даже если США не продолжат толкать КНР к технологической изоляции. Для самой HiSilicon подобная диверсификация — это шанс снизить зависимость от основного клиента, который сейчас подвергается нападкам со стороны американских властей. Темпы экспансии Huawei на рынке смартфонов рано или поздно замедлятся, поэтому дочерняя HiSilicon сможет увеличивать выручку за счёт оказания услуг сторонним заказчикам.