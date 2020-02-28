Поддержка процессора Intel CC150 реализована в AIDA64 Extreme
Компания Intel постепенно расширяет ассортимент моделей процессоров, чьи характеристики адаптированы под нужды конкретных крупных клиентов, но основная их часть относится к семейству Xeon. Тем интереснее было узнать про существование процессора Intel CC150, который применяется в серверах облачного сервиса GeForce NOW.
реклама
рекламаНапомним, что данный процессор является представителем 14-нм семейства Coffee Lake Refresh, он обладает восемь ядрами, которые постоянно работают на частоте 3.5 ГГц. Поддержка этой модели уже реализована в обновлении утилиты AIDA64, что позволяет рассчитывать на достаточно широкое распространение данной диковинки. NVIDIA тоже предлагает для сервиса GeForce NOW специализированные графические процессоры, поэтому Intel CC150 является не единственным продуктом, созданным специально для профильных серверов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила