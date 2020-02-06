Китай в этом сезоне способен удивлять не только в эпидемиологическом смысле. Ресурс Tom’s Hardware Guide поделился обнаруженными на страницах китайского форума Zhihu результатами тестирования необычного восьмиядерного процессора Intel CC150 в исполнении LGA 1151, который относится к степпингу R0 ядра Coffee Lake Refresh.

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Источник изображения: Zhihu

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Диковинной модели присущи восемь ядер с Hyper-Threading с 16 Мбайт кеша третьего уровня, но все ядра постоянно работают на фиксированной частоте 3.5 ГГц.

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Источник изображения: Zhihu

Уровень TDP при этом не превышает 95 Вт, если верить снимку экрана CPU-Z. В итоге, Intel CC150 уступает по быстродействию серийным аналогам в однопоточных приложениях, но обходит их в многопоточных. По всей видимости, процессор создан для производителей серверных систем по особому заказу. Его в Китае можно купить и отдельно примерно за $310.