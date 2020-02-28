Динамика продаж планшетных компьютеров Apple давно не радует производителя, но компания не прекращает поиск путей совершенствования этих устройств. Они уже поддерживают мышь, а издание The Information обещает, что в скором времени появится опциональная клавиатура для iPad со встроенной сенсорной панелью, как у ноутбуков. Соответственно, появление такого аксессуара приблизит функциональные возможности планшета к ноутбукам марки Apple.

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Источник изображения: Apple

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Пока сенсорная панель предлагается Apple в качестве отдельного аксессуара (на фото выше), а беспроводная клавиатура данной марки лишена средств удобного управления курсором. Новый аксессуар, сочетающий клавиатуру и трекпад, может быть выпущен компанией Foxconn одновременно с очередным поколением iPad Pro в текущем году.