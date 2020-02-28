Израильский оверклокер Shar00750 решил воспользоваться уходом с рынка процессора Core i9-9900KS, чтобы напомнить о существовании других родственных моделей Coffee Lake Refresh с восемью ядрами. Процессор Core i9-9900KF лишён работоспособной графической подсистемы, но обладает свободным множителем. При этом он не так распространён, как Core i9-9900K, а потому конкурентов в модельной статистике HWBot меньше.

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Источник изображения: HWBot, Shar00750

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При помощи жидкого азота процессор Core i9-9900KF удалось разогнать до 6937 МГц с сохранением активности восьми ядер и Hyper-Threading.

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Источник изображения: HWBot, Shar00750

В тесте GPUPI for CPU 1B получен результат 1 минута 48,355 секунды, что соответствует первому месту в модельном зачёте и шестнадцатому среди всех процессоров с восемью ядрами.