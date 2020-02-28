Надейся и жди: инвесторы верят, что NVIDIA представит новые видеокарты в этом году
Специалисты Bernstein признают, что распространение коронавируса снизит доходы компаний, которые так или иначе связаны с производством смартфонов, компьютеров и автомобилей. В отношении полупроводниковых компонентов они рассчитывают на восстановление спроса и предложения в обозримой перспективе.
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рекламаЛучше всего, по мнению экспертов, кризисные явления в секторе переживут Broadcom, NXP Semiconductors и NVIDIA. Активы двух первых компаний, помимо прочего, сейчас достаточно дёшевы, а потому инвесторы смогут рассчитывать на рост курса их акций в случае восстановления рынка. Если же говорить про NVIDIA, то авторы прогноза убеждены в появлении целого семейства новинок этой марки в текущем году.
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