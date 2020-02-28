С осени прошлого года известно, что процессоры Tegra семейства Orin для NVIDIA будет выпускать по 8-нм технологии компания Samsung. Представителям сайта VideoCardz удалось убедить публику, что они располагают информацией из анонимного источника, согласно которой NVIDIA уже располагает цифровыми проектами неких продуктов поколения Ampere, которые тоже будут производиться по 8-нм технологии.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Утверждается, что речь идёт об игровых графических решениях, но на этом информация исчерпывается. Использование 8-нм технологии могло бы указывать на сотрудничество с Samsung, но это не означает, что абсолютно все графические процессоры Ampere будут выпускаться южнокорейским подрядчиком. Не исключено, что упор на энергоэффективность ограничит ассортимент выпускаемых Samsung графических процессоров Ampere мобильными версиями для ноутбуков. В любом случае, делать какие-то выводы по обрывочной информации из сомнительных источников не следует.