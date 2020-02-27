Разгон серверных процессоров осложняется не столько условиями их охлаждения, сколько отсутствием подходящих материнских плат – сугубо серверные платформы, как известно, инструментария для повышения частот обычно лишены. Облегчает задачу совместимость некоторых серверных процессоров Intel с материнскими платами потребительского класса, у которых все необходимые функции разгона есть. Датский оверклокер T.Rex поместил процессор Intel Xeon E5620 поколения Westmere-EP в материнскую плату Gigabyte X58A-OC с разъёмом LGA 1366.

реклама

Источник изображения: HWBot, T.Rex

реклама

Охлаждением процессора занималась система фазового перехода каскадного типа, а также целая «флотилия» дополнительных вентиляторов. В итоге, частоту процессора удалось поднять до 5743 МГц с сохранением активности двух ядер и двух потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, T.Rex

Различные тесты с вычислительной нагрузкой процессор уже проходил при значении частоты от 5.3 до 5.4 ГГц, хотя в данном случае активность сохраняли уже все четыре ядра и Hyper-Threading. Сама материнская плата тоже отличилась, обновив модельный рекорд по базовой частоте, которая была повышена до 294 МГц.