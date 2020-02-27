Разные отрасли оказались в разной степени подвержены влиянию коронавируса, поскольку эпицентром вспышки остаётся китайский город Ухань. Среди жертв локальной концентрации производства оказались и компании, выпускающие панели для дисплеев, как отмечает ресурс DigiTimes. В итоге, мировое производство панелей для дисплеев в феврале может сократиться на 20%, и это обернётся ростом цен.

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Источник изображения: Festo

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К марту падение от сезонной нормы должно сократиться до 5-10%, как ожидают источники. Основная проблема местных производителей – нехватка рабочих рук из-за мероприятий, связанных с карантином. Некоторые компании для навёрстывания упущенного после завершения карантина намереваются увеличить штат занятых на производстве рабочих. Электронные компоненты тоже не выпускаются в достаточных количествах – запасы тех же резисторов, например, упали до десятилетнего минимума, как сообщают некоторые тайваньские производители.