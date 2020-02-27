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Microsoft призналась, что предыдущий прогноз по выручке уже не актуален

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Корпорация Microsoft усугубила падение акций компаний в секторе информационных технологий своим новым заявлением. Ещё в конце января она озвучила более широкий диапазон выручки на направлении More Personal Computing, чем обычно – от $10,75 млрд до $11,15 млрд. Теперь корпорация заявляет, что не сможет добраться до нижней границы этого диапазона из-за последствий коронавируса. Спрос на новые компьютеры не сможет реализоваться в соответствии с прежним прогнозом из-за задержек с выходом производства на уровень прошлого года.

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Источник изображения: Microsoft

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Microsoft не уточняет, каков новый прогноз по выручке, но пессимизм корпорации уже отправил её акции вниз на 2%. Вся выручка в сегменте Windows делится следующим образом: 40% приходится на реализацию в коммерческом секторе, 20% - в некоммерческом, остальное приходится на прочие услуги и сервисы. Весь сегмент More Personal Computing формирует 36% общей выручки корпорации и 30% операционной прибыли. Сюда входит связанная с Windows выручка, поступления от реализации устройств семейства Surface и игровых аксессуаров, выручка от рекламы и поисковых систем.

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