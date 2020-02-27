Держаться нету больше сил: Nokia ищет опору для дальнейшего развития
Бизнес Nokia по производству мобильных телефонов в своё время перешёл под контроль Microsoft, после чего планомерно деградировал, а права на использование одноимённой торговой марки в данной сфере перешли к компании HMD Global. Как сообщает Bloomberg, конкурентное давление и неутешительная динамика финансовых показателей теперь ставят под сомнение будущее бизнеса Nokia по выпуску телекоммуникационного оборудования.
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рекламаВ текущем году Nokia не ожидает роста выручки, китайский конкурент предлагает более выгодные условия на покупку базовых станций для сетей 5G, в прошлом году акции финской компании упали в цене на треть, а в декабре о намерении уйти в отставку объявил председатель совета директоров.
По словам первоисточника, Nokia нанимает консультантов для поиска стратегических альтернатив. Это может быть и реструктуризация бизнеса, и продажа активов, а также слияние с кем-то из конкурентов. По сути, за пределами Китая у Nokia только один вероятный союзник – Ericsson. Правда, объединение этих компаний реализовать не так просто в силу политических и антимонопольных ограничений, поэтому пока о реалистичности этого шага говорить рано.
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