Специалисты Jon Peddie Research только сейчас обработали данные о количестве отгруженных в четвёртом квартале графических процессоров, применяемых в сегменте ПК. Выборка учитывает как гибридные процессоры со встроенной графикой, так и дискретные решения – всего за квартал их было отгружено 93 млн штук. Это на 3,4% больше, чем годом ранее, но в последовательном сравнении поставки сократились на 1%. Уже третий квартал подряд объёмы поставок графических процессоров увеличиваются в годовом сравнении.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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AMD увеличила объёмы поставок на 22,6% по сравнению с третьим кварталом, NVIDIA сократила их на 1,9%, Intel увеличила на 0,2%. Первой из компаний удалось за квартал увеличить свою долю рынка на три процентных пункта до 19%, NVIDIA отступила на процент до 18%, а доминирующее положение по-прежнему занимает Intel с 63%, хотя и она уступила часть позиций AMD.

Если рассматривать отдельно дискретные графические процессоры, AMD за год увеличила свою долю с 26% до 27%, но в третьем квартале её позиции были ещё слабее – всего 24%. NVIDIA контролирует 73% рынка дискретной графики, хотя ей и приходится уступать AMD часть позиций. Дискретные графические процессоры используются в 31,9% новых ПК, проданных за четвёртый квартал. Это на сотые доли процента меньше, чем в третьем квартале. Количество отгруженных в четвёртом квартале дискретных видеокарт выросло на 12,17% в последовательном выражении. В первом квартале рынок либо остаётся на прежнем уровне, либо снижается, но в этом году вероятное снижение будет сильнее из-за влияния коронавируса.