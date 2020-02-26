Китайские производители смартфонов сокращают заказы на поставку процессоров
По меньшей мере, по внутреннему рынку смартфонов в КНР вспышка коронавируса точно ударит, хотя и глобальному рынку не удастся избежать последствий из-за высокой концентрации сборочных производств в регионе. Как отмечает издание DigiTimes, Xiaomi уже сокращает объёмы заказываемых процессоров для смартфонов, поскольку не сможет найти сбыта для продукции в прежних количествах. Oppo и Vivo скоро последуют примеру Xiaomi.
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рекламаВ случае с Huawei ситуация усугубляется внешнеполитическими факторами – компания переводит заказы на китайские фабрики TSMC и SMIC, рассчитывая снизить зависимость от предприятий, расположенных за пределами страны. Миграция продолжается уже около шести месяцев. По прогнозам аналитиков, во втором квартале ситуация на мировом рынке смартфонов не улучшится.
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