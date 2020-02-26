Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры AMD теснят продукцию Intel на рынке Бразилии

+
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда

Немецкий ресурс 3DCenter решил расширить кругозор собственных читателей, которые привыкли ориентироваться на статистику продаж процессоров местного магазина MindFactory. На одном из бразильских сайтов были обнаружены официальные данные по импорту центральных процессоров в эту южноамериканскую страну за 2019 год.

реклама

Источник изображения: 3DCenter

реклама

Подчёркивается, что статистика не учитывает мобильный сегмент и готовые ПК, которые поставлялись в Бразилию, но среди проданных «россыпью» настольных процессоров продукция AMD оказалась в большинстве с 54,2% рынка. На долю процессоров Intel пришлось не более 45,8%, соответственно. Самым популярным оказался Ryzen 7 2700 – хоть и относительно старый, но дорогой по меркам Бразилии процессор. Самый востребованный процессор Intel – шестиядерный Core i5-9400F.

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel аналитика процессоры
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Процессоры AMD теснят продукцию Intel на рынке Бразилии
+
В этом году TSMC пополнит штат четырьмя тысячами специалистов
3
Аналитики считают, что из-за вспышки коронавируса люди станут покупать меньше видеокарт
5
NVIDIA привлекает внимание к GTC 2020 при помощи бесплатной TITAN RTX
2
Процессоры Intel семейства Snow Ridge не используют пространственную компоновку Foveros или EMIB
1
Таинственный набор для разработчиков NVIDIA зарегистрирован в Южной Корее
2

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 116
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 124
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 116
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
17 февраля 2020 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как не надо разгонять Sandy Bridge в 2020 году - разгон ядер процессора остался в прошлом десятилетии
190
Тестирование процессора AMD Ryzen 7 3700Х в актуальных играх
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
35
35 Новых компьютерных корпусов 2020 года
10
Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"
24
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
2

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
10:06
Скажите это известным оверклокерам, хотел бы я посмотреть, как они с этого поржут...
AMD Phenom II X6 1055T на частоте 5.9 ГГц обновил рекорды wPrime
dimkahon
10:00
В 1998-м не было ни компа ни приставки, ремейк RE2 пролетел просто залпом, жду и эту часть.
Появились записи игрового процесса и новые подробности ремейка Resident Evil 3
smaximaa
10:00
ахах, точно)
Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
Акакий Жопиков
09:58
Ага. Воистину прорывные организации. Помню ещё давным давно ихнюю дичь, про нанопринтеры и наночернила 🤣🤣🤣
Проблемы с производством базовых компонентов приведут к удорожанию всей электроники
BigCar
09:58
Прогресс не стоит на месте и "боевые" машины сейчас принято собирать в mITX корпусах.
35 Новых компьютерных корпусов 2020 года
smaximaa
09:54
голубцы бы схавали
Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
smaximaa
09:54
дык, тут большая заслуга памяти, а не проца
Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
BigCar
09:54
У меня Fractal Design Define XL R2 уже 3 года. Разочарован качеством. Во-первых, глючат USB 3.0 на верхней панели. Запись на любые флешки происходит с ошибками. Беспроводные передатчики постоянно отва...
35 Новых компьютерных корпусов 2020 года
Inqizitor
09:54
Fractal define 7xl, возможно MSI creator - и больше нормальных корпусов нет. Но позвольте, 2020 год сейчас, почему корпуса сплошь для школоты и недоразвитых?
35 Новых компьютерных корпусов 2020 года
Oleg Tikhon
09:53
А Фенчик то реально могёт.
AMD Phenom II X6 1055T на частоте 5.9 ГГц обновил рекорды wPrime
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем