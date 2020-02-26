Немецкий ресурс 3DCenter решил расширить кругозор собственных читателей, которые привыкли ориентироваться на статистику продаж процессоров местного магазина MindFactory. На одном из бразильских сайтов были обнаружены официальные данные по импорту центральных процессоров в эту южноамериканскую страну за 2019 год.

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Источник изображения: 3DCenter

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Подчёркивается, что статистика не учитывает мобильный сегмент и готовые ПК, которые поставлялись в Бразилию, но среди проданных «россыпью» настольных процессоров продукция AMD оказалась в большинстве с 54,2% рынка. На долю процессоров Intel пришлось не более 45,8%, соответственно. Самым популярным оказался Ryzen 7 2700 – хоть и относительно старый, но дорогой по меркам Бразилии процессор. Самый востребованный процессор Intel – шестиядерный Core i5-9400F.