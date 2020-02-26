Нам уже доводилось обсуждать увеличение суммы капитальных затрат TSMC на текущий год. Совет директоров компании одобрил бюджет в размере $15 млрд, из которых примерно 80% будет направлено на освоение литографических технологий с нормами менее 7 нм. В текущем полугодии на конвейер TSMC попадут 5-нм продукты, а к 2022 году будет запущено серийное производство 3-нм изделий. Как отмечает Focus Taiwan, данные инвестиции будут подкрепляться пропорциональным расширением штата TSMC.

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Источник изображения: TSMC

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Местные власти уже поставлены в известность о намерениях TSMC в течение года нанять более 4000 новых сотрудников. Они будут заняты не только на производстве и в исследовательских работах, но и на административных должностях. Финансисты и управленцы компании тоже потребуются, хотя ассортимент технических вакансий заметно шире. Известно, что техники на производственной линии TSMC получают от $1067 в месяц, зарплата инженера примерно на 50% выше, особо ценные кадры могут договариваться об окладе на индивидуальных условиях.