Аналитики считают, что из-за вспышки коронавируса люди станут покупать меньше видеокарт
Тезис о способности связанных с карантином мероприятий подстегнуть продажи компонентов, связанных с цифровыми развлечениями, поддерживают не все отраслевые аналитики. Представители Instinet, например, убеждены в существовании серьёзных рисков для бизнеса NVIDIA, выручка которой на 50% зависит от игрового сегмента.
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рекламаАвторы прогноза убеждены, что в сложных жизненных условиях потребители без колебаний откажутся от покупки видеокарт или игровых консолей, и это подорвёт бизнес NVIDIA в текущем году. Кроме того, источник утверждает, что давление на NVIDIA будут оказывать конкурентные действия AMD. Во всяком случае, отрицать неизбежность дебюта новых игровых консолей Microsoft и Sony во втором полугодии уже не приходится, а они используют компоненты AMD.
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