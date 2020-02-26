Как выясняется, NVIDIA готова раздавать не только приуроченную к выходу Cyberpunk 2077 версию GeForce RTX 2080 Ti, но и флагманский графический адаптер TITAN RTX. Розыгрыш проводится с целью привлечения внимания к повестке дня мероприятия GTC 2020, которое пройдёт в США с 22 по 26 марта текущего года.

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Источник изображения: NVIDIA

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Участники розыгрыша должны обсуждать в социальных сетях программу мероприятия и темы профильных докладов. Стоимость приза составляет $2499, денежный эквивалент не выплачивается. Принять участие в акции не смогут жители многих стран, но в этом смысле повезло совершеннолетним гражданам следующих государств: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Гонконг, Канада (за исключением провинции Квебек), Колумбия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Сингапур, Тайвань, Нидерланды, Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Япония.