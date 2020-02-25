GlobalFoundries видит перспективы в сегменте производства радиочастотных компонентов
Вчера компания GlobalFoundries сообщила о заключении меморандума о взаимопонимании с тайваньским поставщиком кремниевых пластин GlobalWafers Co., Ltd. (GWC). Сблизиться компании заставила не только первая часть наименования. С помощью кремниевых пластин GWC контрактный производитель собирается увеличить поставки радиочастотных компонентов, которые уже сейчас можно обнаружить в 85% смартфонов.
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рекламаТайваньский партнёр будет снабжать GlobalFoundries кремниевыми пластинами типоразмера 300 мм, использующими технологию «кремний на изоляторе» (SOI). Растущий сегмент мобильных устройств и «интернета вещей» формирует ёмкий сектор рынка, который GlobalFoundries готова обслуживать, даже располагая не самыми передовыми литографическими технологиями.
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